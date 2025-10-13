POL-DA: Pfungstadt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Polizeipräsidium Südhessen

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Pfungstadt (ots)

Nachdem es am Freitagmorgen (10.10) zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen ist, sucht die Polizei nun dringend nach Zeugen.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 9 Uhr mit seinem Auto die Seeheimer Straße, von Pfungstadt kommend in Richtung Seeheim, und kam aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier habe ein 48-jähriger Radfahrer dem Manöver des Wagenlenkers ausweichen müssen, kam zu Fall und zog sich eine Kopfverletzung zu. Zu einer direkten Kollision zwischen dem Auto und dem Fahrrad soll es nach aktuellen Erkenntnissen nicht gekommen sein. Nachdem ein Rettungswagen den Radfahrer vor Ort versorgte, verbrachte ihn im Anschluss ein Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an.

Wer kann sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen?

Hinweise nimmt die Polizeistation in Pfungstadt unter der Rufnummer 06157 / 9509 - 0 entgegen.

