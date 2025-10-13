PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Geparkter PKW angefahren und geflüchtet

Breuberg Hainstadt (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag (12.10.), gegen 18:00 Uhr und Montag (13.12.), gegen 07:55 Uhr wurde eine in der Mainstraße geparkte graue Mercedes A-Klasse offensichtlich angefahren und unfallbeschädigt zurückgelassen. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 700 Euro. Wer konnte den Vorfall beobachten oder kann Hinweise zu dem Unfallverursacher geben?

Hinweise hierzu bitte an die Polizeistation Höchst melden. Telefon: 06163 / 9410.

Berichterstatter: Polizeioberkommissar Schubert, PSt. Höchst.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Odenwald
Polizeistation Erbach
Neue Lustgartenstraße 7
64711 Erbach
Telefon: 06062 / 953-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

