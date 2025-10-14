Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Diebstahl von Gartenmaschinen

Wer hat etwas bemerkt?

Weiterstadt (ots)

Ins Visier Krimineller geriet eine Gartenhütte und deren Inhalt in der Rudolf-Diesel-Straße an einem Bildungszentrum. Zwischen Freitagnachmittag (10.10.) etwa 16.00 Uhr und Montagmorgen (13.10.) etwa 9.00 Uhr brachen die bislang unbekannten Täter gewaltsam in die Hütte ein. Hierbei entwendeten sie benzinbetriebene Gartengeräte, wie Rasenmäher und Kettensäge, bevor sie unerkannt flüchteten.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich der Rudolf-Diesel-Straße bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 42 in Darmstadt-Arheilgen, unter der Telefonnummer 06151/969-41310 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell