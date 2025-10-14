PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Diebstahl von Gartenmaschinen
Wer hat etwas bemerkt?

Weiterstadt (ots)

Ins Visier Krimineller geriet eine Gartenhütte und deren Inhalt in der Rudolf-Diesel-Straße an einem Bildungszentrum. Zwischen Freitagnachmittag (10.10.) etwa 16.00 Uhr und Montagmorgen (13.10.) etwa 9.00 Uhr brachen die bislang unbekannten Täter gewaltsam in die Hütte ein. Hierbei entwendeten sie benzinbetriebene Gartengeräte, wie Rasenmäher und Kettensäge, bevor sie unerkannt flüchteten.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich der Rudolf-Diesel-Straße bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 42 in Darmstadt-Arheilgen, unter der Telefonnummer 06151/969-41310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

