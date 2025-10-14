Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Einbruch in Juwelier gesucht

Darmstadt (ots)

Nach einem Einbruch in einen Juwelierladen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Zwischen 18 Uhr am Freitagabend (10.10.) und 10.40 Uhr am Montagmorgen (13.10.) drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam in das Anwesen in der Rheinstraße ein. Im Inneren hatten sie es unter anderem auf Schmuck und Bargeld abgesehen. Mit ihrer Beute suchten sie anschließend unerkannt das Weite.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder laute Geräusche im Bereich der Rheinstraße wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell