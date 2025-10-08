Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen

FF Bad Salzuflen: Drei Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall auf Hauptkreuzung

Rudolph-Brandes-Allee für rund eine Stunde am Mittwochabend gesperrt

Bad Salzuflen (ots)

(dhob). Die Feuerwehr Bad Salzuflen ist am Mittwochabend (08.10.2025) zu einem schweren Verkehrsunfall auf die Kreuzung Lockhauser Straße / Rudolph-Brandes-Allee gerufen worden. Zwei Autos waren dort gegen 20.30 Uhr miteinander kollidiert. Da zunächst kurzfristig kein Rettungsmittel verfügbar war, wurden die hauptamtlichen Kräfte als sogenannter "First Responder" alarmiert. Die Beifahrerin eines der am Unfall beteiligten Fahrzeuge klagte bei Eintreffen der Feuerwehr über starke Rückenschmerzen. Um eine patientenorientierte Rettung vorzunehmen, wurden weitere Kräfte aus Feuerwehr und Rettungsdienst nachalarmiert. Insgesamt wurden bei dem Unfall drei Menschen leicht verletzt. Eine weitere Person wurde vom Notarzt gesichtet, musste allerdings nicht ins Krankenhaus. Die Feuerwehr klemmte die Batterien in den Fahrzeugen ab, streute auslaufende Betriebsstoffe ab und unterstützte den Rettungsdienst bei seiner Arbeit. Nach rund anderthalb Stunden konnte die Kreuzung auf der Rudolph-Brandes-Allee wieder freigegeben werden. Zur Unfallursache und Schadenshöhe hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr Bad Salzuflen war mit rund 20 Einsatzkräften vor Ort.

