Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen

FF Bad Salzuflen: Kellerbrand in der Woldemarstraße

Bewohner kommen Dank Hinweis einer Nachbarin mit dem Schrecken davon

Bad Salzuflen (ots)

(LAS). Am Dienstagvormittag (12.08.2025) ist der Feuerwehr Bad Salzuflen gegen 10.05 Uhr ein Kellerbrand in einem Einfamilienhaus in der Woldemarstraße gemeldet worden. Nachbarn haben einen Bewohner darauf aufmerksam gemacht, als dieser gerade das Haus verließ, dass schwarzer Qualm aus dem Schornstein dringt. Der Bewohner rief daraufhin umgehend selbst den Notruf. Die Feuerwehr rückte mit den hauptamtlichen Kräfte, dem Einsatzführungsdienst sowie der Löschgruppe Bad Salzuflen und dem Löschzug Schötmar Werl-Aspe aus.

Bereits auf der Anfahrt war eine Rauchentwicklung erkennbar. Ein Angriffstrupp ging unter Atemschutz in den Keller des Gebäudes vor und lokalisierte den Brandherd im Bereich der Heizung. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Im Anschluss wurde das gesamte Wohnhaus gründlich belüftet. Nach etwa anderthalb Stunden konnten Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst den Einsatzort wieder verlassen. Verletzt wurde niemand. Zum entstandenen Sachschaden liegen der Feuerwehr keine Erkenntnisse vor. Das Gebäude bleibt weiter bewohnbar.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen, übermittelt durch news aktuell