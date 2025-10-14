Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gustavsburg

Bischofsheim: Verkehrskontrollen in Gustavsburg und Bischofsheim - viele Insassen ohne Gurt

Gustavsburg / Bischofsheim (ots)

Die Polizeistation Bischofsheim führte am Montag (13.10.) unter Beteiligung der hessischen Bereitschaftspolizei zwei Verkehrskontrollen in Gustavsburg und Bischofsheim durch. Hierbei konnten über 130 Fahrzeuge und deren Insassen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Insgesamt wurden hierbei 23 Gurtverstöße sowie neun weitere Verkehrsordnungswidrigkeiten aufgrund abgelaufener Hauptuntersuchung oder nicht funktionsfähiger Beleuchtungseinrichtung, festgestellt. Zudem wurden drei Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz festgestellt - zwei bei E-Scootern und einer bei einem Auto.

Bei einem Fahrer wurde ein Schlagstock aufgefunden, was eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz zur Folge hatte.

