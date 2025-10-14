PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Heppenheim (ots)

Am Mo. 13.10.25 zw. 13 u. 17:15 Uhr wurde ein silberner Skoda Fabia im Bereich der Beifahrerseite beschädigt.

Der PKW war in Heppenheim, Mozartstr. in Höhe der Nr.33 geparkt.

Vermutl. hat ein auf dem Gehweg fahrender E-Scooter oder ein Fahrrad den Schaden in Höhe von 800 EUR verursacht.

Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Tel. Nr. 06252 7060 rund um die Uhr entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0

