Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Heppenheim (ots)

Am Mo. 13.10.25 zw. 13 u. 17:15 Uhr wurde ein silberner Skoda Fabia im Bereich der Beifahrerseite beschädigt.

Der PKW war in Heppenheim, Mozartstr. in Höhe der Nr.33 geparkt.

Vermutl. hat ein auf dem Gehweg fahrender E-Scooter oder ein Fahrrad den Schaden in Höhe von 800 EUR verursacht.

Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Tel. Nr. 06252 7060 rund um die Uhr entgegen.

