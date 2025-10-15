Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld und Schmuck

Polizei sucht Zeugen und gibt Tipps

Dieburg (ots)

Bislang unbekannte Kriminelle brachten mit der Masche des "falschen Polizeibeamten" einen Senior um sein Hab und Gut. Am Dienstag (14.10.), gegen 16 Uhr, erhielt der Senior einen Anruf, in dem ihm ein Krimineller, der sich als Polizeibeamter ausgab, vorgaukelte, nach Einbrüchen in der Nachbarschaft seine Wertgegenstände in Sicherheit bringen zu müssen. Der Mann legte in der Folge Bargeld sowie Schmuck vor dem Haus zur Abholung bereit. Die Kriminellen holten anschließend die bereitgestellten Sachen unbemerkt ab und suchten mit der Beute in unbekannte Richtung das Weite.

Wer hat im Bereich der Straße "Am Forst" etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der 06151 / 969 - 0 entgegen.

Zu solchen Anrufen warnt die Polizei und gibt folgende wichtige Hinweise:

Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren Lebensverhältnissen preis. Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen oder Vermögenswerten. Polizeibeamte fragen Sie nicht nach persönlichen Geldverstecken. Die Polizei stellt kein Bargeld oder sonstige Wertsachen vorsorglich sicher. Beenden Sie das Gespräch und verständigen Sie die örtliche Polizei oder wählen Sie den Polizeinotruf 110.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell