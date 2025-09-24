PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Göttingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (326/2025) Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf Bundesstraße 3 Höhe Scheden - Ford Fiesta kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich mehrfach, Unfallursache noch unklar

Göttingen (ots)

Landkreis Göttingen, Bundesstraße 3, zwischen Gut Wellersen und Abzweig Heiferbach/Scheden, Beginn Schedener Kurven Dienstag, 23. September 2025, gegen 16.50 Uhr

SCHEDEN (jk) - Ein mit drei Personen besetzter Ford Fiesta ist Dienstagnachmittag (23.09.25) gegen 16.50 Uhr aus bislang noch ungeklärter Ursache auf der B 3 bei Scheden (Landkreis Göttingen) nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der PKW touchierte in der Folge einen Straßenbaum, überschlug sich mehrfach und blieb auf einem angrenzenden Acker auf dem Dach liegen.

Der 75 Jahre alte Fahrer und seine beiden Mitfahrerinnen im Alter von 17 und 64 Jahren aus dem Altkreis Münden wurden zum Teil schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Rettungs- und Bergungsarbeiten war die B 3 zwischen dem Schedener Kreisel und Abzweig Ellershausen bis gegen 18.35 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jasmin Kaatz
Otto-Hahn-Straße 2
37077 Göttingen
Telefon: 0551/491-2017
Fax: 0551/491-2010
E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Göttingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Göttingen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Göttingen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren