Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (326/2025) Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf Bundesstraße 3 Höhe Scheden - Ford Fiesta kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich mehrfach, Unfallursache noch unklar

Göttingen (ots)

Landkreis Göttingen, Bundesstraße 3, zwischen Gut Wellersen und Abzweig Heiferbach/Scheden, Beginn Schedener Kurven Dienstag, 23. September 2025, gegen 16.50 Uhr

SCHEDEN (jk) - Ein mit drei Personen besetzter Ford Fiesta ist Dienstagnachmittag (23.09.25) gegen 16.50 Uhr aus bislang noch ungeklärter Ursache auf der B 3 bei Scheden (Landkreis Göttingen) nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der PKW touchierte in der Folge einen Straßenbaum, überschlug sich mehrfach und blieb auf einem angrenzenden Acker auf dem Dach liegen.

Der 75 Jahre alte Fahrer und seine beiden Mitfahrerinnen im Alter von 17 und 64 Jahren aus dem Altkreis Münden wurden zum Teil schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Rettungs- und Bergungsarbeiten war die B 3 zwischen dem Schedener Kreisel und Abzweig Ellershausen bis gegen 18.35 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell