Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (324/2025) Verfolgungsfahrt auf der B 80 bei Hedemünden - Autofahrerin ohne Führerschein flüchtete vor der Polizei. Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Hann. Münden/Hedemünden, Bundesstraße 80 Dienstag, 23. September 2025, gegen 19:30 Uhr

HANN. MÜNDEN (ab) - Am gestrigen Dienstagabend gegen 19.30 Uhr wollten Beamte des Polizeikommissariats Hann. Münden Uhr die Fahrerin eines Audi A6 im Hann. Mündener Graseweg (Landkreis Göttingen) einer Verkehrskontrolle unterziehen. Die Frau ignorierte jedoch die Anhalte-Signale des Streifenwagens, beschleunigte und flüchtete in Richtung B 80, wobei sie mehrfach gegen Verkehrsregeln verstieß.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und riefen weitere Beamte umliegender Dienststellen zur Unterstützung. Auf der Flucht in Fahrtrichtung Hedemünden beschleunigte die Frau ihren Audi teilweise bis über 180 km/h und führte mehrere riskanten Überholmanöver durch, die Beinahe-Kollisionen mit dem Gegenverkehr zur Folge hatten. Wie durch ein Wunder kam es hierbei zu keinem Unfall.

Im weiteren Verlauf steuerte die Fahrerin ihren Audi durch das Gewerbegebiet Hedemünden auf ein Privatgelände. Dort kollidierte das Fahrzeug mit der Mauer einer Pferdemistgrube und wurde dabei stark beschädigt. Ein Abschleppwagen musste den Audi im Anschluss abtransportieren.

Weder die 19-jährige Fahrerin noch ihr 23-jähriger Beifahrer oder die 39-jährige Mitfahrerin wurden bei der Kollision verletzt. Die Beamten stellten fest, dass die Fahrerin keine Fahrerlaubnis besitzt. Ob dies das Motiv für ihre Flucht war, bleibt Teil der laufenden Ermittlungen.

Die Ermittler aus Hann. Münden sind nun auf der Suche nach Verkehrsteilnehmenden. Wer dem flüchtigen schwarzen Audi A6 ausweichen mussten oder auf sonstige Weise von diesem gefährdet wurden, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (05541) 951-0 bei der Polizei Hann. Münden zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell