POL-GÖ: (325/2025) Unbekannter Mann mit E-Scooter bedrängt Frau am "Oppermann' schen Kiesteich" - Polizei Friedland bittet um Zeugenhinweise

Göttingen (ots)

Gemeinde Friedland

Samstag, 09.08.2025, gegen 10:00 Uhr

FRIEDLAND (jk) - Die Polizei in Friedland (Landkreis Göttingen) fahndet nach einem unbekannten, ca. 30 Jahre alten Mann, der am Vormittag des 9. August (Samstag) im Bereich des sog. "Oppermann' schen Kiesteiches" (Landkreis Göttingen) eine Frau körperlich bedrängt haben soll. Der Vorfall ereignete sich etwa gegen 10.00 Uhr. Die Betroffene erstattete letztlich Anzeige bei der Polizei.

Ihren Schilderungen zufolge, sei sie an dem besagten Vormittag am Westufer des Sees schwimmen gewesen und habe sich anschließend zum Trocknen in die Sonne gelegt. Plötzlich sei ein unbekannter Mann mit einem E-Scooter aufgetaucht. Der etwa 30-Jährige stellte das Gefährt in unmittelbarer Nähe ab und setzte sich neben die Rosdorferin. Als die Frau aufstand, weil ihr dieses Verhalten unangenehm war, habe sie der Mann unvermittelt körperlich bedrängt. Die Frau schrie daraufhin um Hilfe und konnte sich aus der Situation befreien und weglaufen.

Der mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, normale Statur, kurze schwarze Haare, gepflegter Bart im Mund-/ Kinnbereich, auffällige, größere Tätowierung im Brust- / Schulterbereich (schwarze Farbe, ähnlich eines Musters, Motiv nicht erkennbar), dunkle Bekleidung, fuhr mit einem E-Scooter.

Die Polizei in Friedland hat Ermittlungen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und sexuellen Nötigung aufgenommen.

Badende und andere Besucherinnen und Besucher des Kiessees, denen der gesuchte unbekannte Scooter-Fahrer aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Friedland unter Telefon 05504/94 982-0 zu melden. Auch sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall werden unter dieser Rufnummer entgegengenommen.

