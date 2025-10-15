Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zweimal negativ aufgefallen

41-Jähriger verletzt Polizist bei Festnahme

Darmstadt (ots)

Nachdem eine Polizeistreife zweimal am Dienstagabend (14.10.) zu einem Einsatz in die Pallaswiesenstraße gerufen wurde, nahmen sie einen 41 Jahre alten Mann vorläufig fest.

Als die Beamten gegen 22.00 Uhr erneut wegen Lärmbelästigung und dem aggressiven Verhalten des Mannes anrücken mussten, zeigte er sich auch beim zweiten Mal nicht einsichtig. Stattdessen begann er die Polizisten zu beleidigen und schlug einem Beamten in Richtung Kopf, sodass dieser sich leicht verletzte. Der Mann bekam daraufhin Handschellen angelegt und musste aufgrund seines pyhchischen Ausnahmezustands in eine Fachklinik verbracht werden. Der 43-jährige Polizist ließ sich im Krankenhaus behandeln und setzte seinen Dienst fort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell