Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: "Sichere Innenstadt" - Polizei kontrolliert 68 Personen und stellt Betäubungsmittel sicher

Darmstadt (ots)

Im Rahmen des Sofortprogramms "Sichere Innenstadt" kontrollierten Beamte des 1. Reviers, unterstützt von Einsatzkräften der hessischen Bereitschaftspolizei, ab Dienstagnachmittag (14.10.) Bereiche des Herrngartens sowie der Innenstadt. Die Beamten wurden bei ihren Kontrollmaßnahmen zudem durch zivile Ermittler und Bedienstete der Stadtpolizei Darmstadt unterstützt. Insgesamt wurden in der Zeit zwischen 13.30 und 21.00 Uhr 68 Personen von den Ordnungshütern überprüft.

Die Beamten starteten ihre Kontrollen gegen 13.30 Uhr im Bereich des Rondells im Herrngarten, wo sie eine 28-köpfige Gruppe überprüften. Hier kam ein 49 Jahre alter Mann in Erklärungsnot, da er mehrere mit fremden Namen beschriftete, Methadongefäße dabei hatte. Daraufhin eröffneten die Ermittler ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Besitzes von Betäubungsmitteln und stellten die Gefäße, samt Inhalt sicher.

Bei der Durchsuchung eines 37-Jährigen fanden die Beamten vier Plomben gefüllt mit Crack und Heroin. Die Betäubungsmittel stellten sie sicher und eröffneten ebenfalls ein Strafverfahren gegen den Mann.

Mithilfe der zivilen Kräfte konnten im Bereich des Luisenplatzes bis 19.00 Uhr über 30 Personen einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei stellten die Beamten jedoch keine strafbaren Handlungen fest.

