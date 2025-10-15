Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Birkenau: Außenspiegel an geparktem PKW angefahren, Verursacher flüchtig

Birkenau (ots)

Am vergangenen Dienstag, dem 14.10.2025, wurde zwischen 18:15 Uhr und 20:30 Uhr im "Dornweg" in Birkenau ein geparkter grüner Ford Fiesta am linken Außenspiegel beschädigt. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt gewesen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden lässt sich auf ca. 100,- Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

