Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mehrere Einbrüche in Hilchenbach - Polizei sucht Zeugen -#polsiwi

Hilchenbach (ots)

Von Sonntag auf Montag (13. Oktober) ist es in Hilchenbach zu mehreren Einbrüchen gekommen. Derzeit sind der Polizei drei Taten bekannt.

Im Ortsteil Allenbach brachen die Täter durch eine Hintertür in einen Gasthof ein. Der Gastronomiebetrieb liegt im Stift-Keppel-Weg. Der Tatzeitraum dürfte zwischen Sonntagabend, 22:05 Uhr, und Montagmorgen, 06:00 Uhr liegen. Die Eindringlinge erbeuteten hier nach ersten Erkenntnissen Bargeld.

In Hilchenbach selbst kam es zu zwei weiteren Einbrüchen. In einen dortigen Gasthof in der Straße "Markt" gelangten die Täter, indem sie gewaltsam ein Fenster öffneten. Auch hier waren die Täter auf Bargeld aus. Zudem wurde ein Einbruch in die DRK Sozialstation im Ruinener Weg angezeigt. Dort brachen die Täter über die Haupteingangstür in das Gebäude ein. Die Einbrecher erbeuteten auch hier Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Die beiden Taten im Hilchenbacher Zentrum ereigneten sich ebenfalls zwischen Sonntagabend und Montagmorgen.

Das Kriminalkommissariat in Kreuztal hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02732 / 909-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell