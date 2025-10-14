Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Ergänzung zur Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 21-Jährigen - Foto im Fahndungsportal abrufbar -#polsiwi

Bad Laasphe (ots)

Die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein hat gestern (13. Oktober) um 09:54 Uhr eine Pressemeldung in einem Vermisstenfall veröffentlicht. Darin baten wir um Mithilfe bei einer Fahndung nach einem vermissten 21-jährigen jungen Mann im Raum Bad Laasphe.

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/presse/polizei-sucht-vermissten-21-jaehrigen-im-raum-bad-laasphe

Bislang haben unsere Ermittlungen und Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden des Vermissten geführt.

Nun liegt ein Foto des Vermissten vor. Das Bild kann im Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem folgenden Link aufgerufen werden:

https://fcld.ly/svc6tud

Hinweise nehmen die Ermittler unter 02751 / 909 - 0 oder dem Polizeinotruf 110 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell