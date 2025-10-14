PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Ergänzung zur Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 21-Jährigen - Foto im Fahndungsportal abrufbar -#polsiwi

Bad Laasphe (ots)

Die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein hat gestern (13. Oktober) um 09:54 Uhr eine Pressemeldung in einem Vermisstenfall veröffentlicht. Darin baten wir um Mithilfe bei einer Fahndung nach einem vermissten 21-jährigen jungen Mann im Raum Bad Laasphe.

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/presse/polizei-sucht-vermissten-21-jaehrigen-im-raum-bad-laasphe

Bislang haben unsere Ermittlungen und Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden des Vermissten geführt.

Nun liegt ein Foto des Vermissten vor. Das Bild kann im Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem folgenden Link aufgerufen werden:

https://fcld.ly/svc6tud

Hinweise nehmen die Ermittler unter 02751 / 909 - 0 oder dem Polizeinotruf 110 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 18:11

    POL-SI: Rücknahme der Fahndung nach vermisster 12-Jähriger - #polsiwi

    Freudenberg / Siegen / Bad Berleburg (ots) - Der von heute Nachmittag veröffentlichte Fahndungsaufruf nach einer vermissten 12-Jährigen kann zurückgenommen werden. https://fcld.ly/yjqtg5r Das Mädchen ist wohlbehalten in die Inobhutnahme zurückgekehrt. Die Polizei bedankt sich für die eingegangenen Hinweise. Die Fahndung nach dem vermissten 21-Jährigen im Raum ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 16:57

    POL-SI: Polizei sucht nach einer vermissten 12-Jährigen -#polsiwi

    Siegen / Freudenberg / Bad Berleburg (ots) - Seit dem Abend des 10.10.2025 ist ein 12-jähriges Mädchen aus einer Wohngruppe des Kreis Siegen-Wittgenstein (Freudenberg) abgängig. Nach dem aktuellsten Ermittlungsstand wurde sie zuletzt am 13.10.2025 gegen Mittag an einer Bushaltestelle in Siegen-Weidenau in Richtung Siegener Bahnhof gesichtet. In der Vergangenheit hatte das Mädchen auch Anlaufstellen in Bad Berleburg. ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 12:10

    POL-SI: 25-jähriger alkoholisierter Autofahrer per Haftbefehl gesucht -#polsiwi

    Siegen (ots) - Einem Hinweis auf einen betrunkenen Autofahrer ist es zu verdanken, dass die Polizei am gestrigen Sonntag (12. Oktober) einen per Haftbefehl gesuchten Mann vorübergehend festnehmen konnte. Der Mann kam torkelnd gegen 15:35 Uhr aus einer Tankstelle am Siegener Heidenberg heraus und setzte sich in einen Opel Corsa. Anschließend fuhr er in Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren