POL-SI: 25-jähriger alkoholisierter Autofahrer per Haftbefehl gesucht -#polsiwi

Siegen (ots)

Einem Hinweis auf einen betrunkenen Autofahrer ist es zu verdanken, dass die Polizei am gestrigen Sonntag (12. Oktober) einen per Haftbefehl gesuchten Mann vorübergehend festnehmen konnte.

Der Mann kam torkelnd gegen 15:35 Uhr aus einer Tankstelle am Siegener Heidenberg heraus und setzte sich in einen Opel Corsa. Anschließend fuhr er in Richtung Achenbach davon. Bereits kurz darauf konnte ihn die alarmierte Polizei im Bereich des dortigen Lebensmittelmarktes feststellen und kontrollieren.

Der 25-Jährige hatte eine deutliche Alkoholfahne. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,7 Promille. Dies war aber noch nicht alles - eine Abfrage ergab, dass der Mann mit Haftbefehl gesucht wurde. Zudem hatte er keine gültige Fahrerlaubnis.

Die Ordnungshüter nahmen den Mann mit zur Wache, wo bei dem 25-Jährigen eine Blutprobe genommen wurde. Die Polizei stellte außerdem noch den Fahrzeugschlüssel sicher. Der Haftbefehl war erlassen worden, weil der Mann eine gegen ihn verhängte Geldstrafe nicht bezahlt hatte. Nachdem der ausstehende Geldbetrag entrichtet wurde, konnte der 25-Jährige wieder die Wache verlassen. Ihn erwartet allerdings aufgrund der neuen Verstöße die nächste Gerichtsverhandlung.

