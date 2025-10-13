PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SI: "Sauberer" Einbruch in Sonderpostenmarkt - Täter klauen unter anderem Wasch-mittel -#polsiwi

Siegen (ots)

Einbrecher sind zwischen Freitag und Samstag (11. Oktober) einen Sonderpostenmarkt in der Leimbachstraße eingedrungen.

Zwischen 18:50 Uhr und 08:55 Uhr beschädigten die Täter zunächst einen Maschendrahtzaun und gelangten so auf das Gelände. Anschließend öffneten sie gewaltsam ein Seitenfenster des Marktes. Nach derzeitigem Kenntnisstand erbeuteten die Täter einen PC, einen Tresor mit Bargeld im dreistelligen Eurobereich sowie diverse Waschmittel.

Die Kriminalpolizei hat zwischenzeitlich die Ermittlungen übernommen. Die Täter dürften zum Abtransport der Beute ein Fahrzeug benutzt haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0271/7099-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

