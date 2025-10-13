Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nachtrag

Korrektur zur Meldung "Polizei sucht vermissten 21-Jährigen im Raum Bad Laasphe" -#polsiwi

Bad Laasphe (ots)

In unserer Pressemeldung vom heutigen Tag in Sachen Polizei sucht vermissten 21-Jährigen im Raum Bad Laasphe haben wir eine Korrektur / einen Nachtrag.

Der Vermisste verließ bereits am Samstag (11.10.) gegen 15:00 Uhr die Wohnanschrift. Die Vermisstenanzeige erfolgte dann am 12.10..

Wir bitten darum, Ihre Pressemeldungen entsprechenden zu ergänzen und unseren Nachtrag zu entschuldigen.

