PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nachtrag
Korrektur zur Meldung "Polizei sucht vermissten 21-Jährigen im Raum Bad Laasphe" -#polsiwi

Bad Laasphe (ots)

In unserer Pressemeldung vom heutigen Tag in Sachen Polizei sucht vermissten 21-Jährigen im Raum Bad Laasphe haben wir eine Korrektur / einen Nachtrag.

Der Vermisste verließ bereits am Samstag (11.10.) gegen 15:00 Uhr die Wohnanschrift. Die Vermisstenanzeige erfolgte dann am 12.10..

Wir bitten darum, Ihre Pressemeldungen entsprechenden zu ergänzen und unseren Nachtrag zu entschuldigen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren