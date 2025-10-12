PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft Siegen und Polizei Hagen - Mann in Netphen mit Messer verletzt - 36-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft - #polsiwi

Netphen (ots)

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in Netphen Dreis-Tiefenbach wurde am Freitagabend (10.10.2025) ein 34-Jähriger mit einem Messer verletzt.

Aus bislang unbekannten Gründen geriet er vor einem Mehrfamilienhaus in der Feldwasserstraße in einen Streit mit einem 36-jährigen Mann. Dabei verletzte der 36-Jährige den 34-Jährigen ersten Ermittlungen zufolge mit einem Messer schwer. Es besteht aktuell keine Lebensgefahr.

Die alarmierten Polizeibeamten nahmen den Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe zum Tatort vorläufig fest. Zudem stellten sie ein Messer sicher, bei welchem es sich um die Tatwaffe handeln könnte. Der Rettungsdienst brachte den 34-Jährigen, in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen hat eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Hagen übernommen.

Der Festgenommene wurde noch am Samstagnachmittag (11.10.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Siegen einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl gegen den 36-Jährigen, der anschließend einer Justizvollzuganstalt zugeführt wurde. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

