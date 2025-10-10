POL-SI: Vermisste 12-Jährige aus Herborn wieder da -#polsiwi

Neunkirchen (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (09.10.2025) sind unbekannte Täter in Neunkirchen in mehrere Gebäude eingebrochen. Betroffen waren unter anderem die Geschäftsräume einer Versicherung sowie ein Imbiss an der Kölner Straße. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten in beiden Fällen Bargeld. Ebenfalls drangen Unbekannte in eine Bäckerei sowie ...

mehr