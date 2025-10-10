PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Vermisste 12-Jährige aus Herborn wieder da -#polsiwi

Herborn / Siegen (ots)

Bezug zur Pressemeldung vom 08.10.2025, 14:11 bzw. 15:19 Uhr (PP Mittelhessen, KPB Siegen-Wittgenstein)

Die Vermisste wurde in Siegen angetroffen.

Die Redaktionen werden gebeten das Foto der Vermissten aus den Online-Portalen zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

