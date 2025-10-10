Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Dachstuhlbrand in Mehrfamilienhaus sorgt für hohen Sachschaden - #polsiwi

Hilchenbach (ots)

Am Donnerstagnachmittag (09.10.2025) sind Polizei und Feuerwehr zu einem Dachstuhlbrand in die Straße "Im Unteren Marktfeld" in Hilchenbach alarmiert worden.

Gegen 15:45 Uhr rückten die Einsatzkräfte aus. Vor Ort konnten durch ein Dachfenster Flammen sowie eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen werden. Zu diesem Zeitpunkt hatten bereits alle Bewohner das Haus verlassen.

Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Es entstand jedoch nach ersten Erkenntnissen hoher Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich.

Mehrere Wohnungen sind derzeit unbewohnbar. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei hinsichtlich der Brandursache laufen. Eine Fahrlässigkeit kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell