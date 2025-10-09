PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrskontrolle förderte Elektroschocker und Pfefferspray zu Tage #polsiwi

Siegen-Geisweid (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (09.10.2025) haben Beamte der Polizeiwache Siegen eine allgemeine Verkehrskontrolle in der Birlenbacher Straße durchgeführt.

Gegen 00:10 Uhr kontrollierten die Polizisten einen 33-jährigen Autofahrer. Als dieser sein Handschuhfach öffnete, um seine Fahrzeugpapiere herauszuholen, stellte ein Beamter einen Elektroschocker fest. Während der Kontrolle fanden die Polizisten außerdem ein Reizstoffsprühgerät und einen weiteren Elektroschocker. Alle festgestellten Gegenstände verfügten nicht über eine vorgeschriebene Kennzeichnung. Die Beamten stellten die Elektroschocker und das Pfefferspray sicher.

Den 33-Jährigen erwartet eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die weitere Bearbeitung hat das Siegener Kriminalkommissariat übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

