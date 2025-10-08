PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 12-Jährige aus Herborn vermisst

POL-SI: 12-Jährige aus Herborn vermisst
  • Bild-Infos
  • Download

Herborn / Siegen (ots)

Seit Dienstagvormittag (07. Oktober) wird eine 12-Jährige aus einer Klinik in Herborn vermisst.

Nun bittet die Polizei Mittelhessen die Öffentlichkeit um Unterstützung.

Gegen 11:00 Uhr verließ die 12-jährige Hailey-Sofie Winnen die Einrichtung in unbekannte Richtung. Das Mädchen könnte sich im Raum Siegen und Siegen-Geisweid (Nordrhein-Westfalen) aufhalten.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Sie ist 1,69 Meter groß und wirkt etwas älter. Sie hat braune, etwas länger als schulterlange Haare und hat ein nicht gepflegtes Erscheinungsbild. Sie trägt eine schwarze Sweatjacke, eine schwarze Hose und weiße Sneaker.

Hinweise zum Aufenthalt nimmt die Dillenburger Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02771/907-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen
Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit:
Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 14:08

    POL-SI: Farbschmierereien auf zwei Hauswänden - Polizei bittet um Hinweise #polsiwi

    Siegen (ots) - Am frühen Dienstagnachmittag (07.10.2025) hat ein Objektverwalter zweier Wohngebäude am Kornmarkt Farbschmierereien festgestellt und diese angezeigt. Ersten Erkenntnissen nach haben unbekannte Täter die Wände zwischen Freitag (03.10.2025) und Dienstagnachmittag (07.10.2025) vollgesprüht. Die Schriftzeichen befinden sich auf zwei Hauswänden auf ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 14:06

    POL-SI: Pkw fährt in Hauswand - 20-Jähriger leicht verletzt - Hoher Sachschaden #polsiwi

    Bad Laasphe- Laaspherhütte (ots) - Am Dienstagnachmittag (07.10.2025) ist es zu einem Verkehrsunfall in Laaspherhütte gekommen, bei dem ein 20-Jähriger leicht verletzt wurde und hoher Sachschaden entstand. Ersten Erkenntnissen nach war ein 20-jähriger Suzuki-Fahrer gegen 15:55 Uhr auf der L718 von Laaspherhütte in Richtung Banfe unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 13:04

    POL-SI: Update zu tödlichem Verkehrsunfall in Niederndorf - #polsiwi

    Freudenberg (OT Niederndorf) (ots) - Am Dienstagvormittag (07.10.2025) berichtete die Polizei über einen Verkehrsunfall in Freudenberg-Niederndorf, bei dem ein Mann ums Leben kam. Nun kann die Polizei weitere Informationen veröffentlichen. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 58-Jährigen. Der Unfallhergang stellt sich nach aktuellem Stand wie folgt dar: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren