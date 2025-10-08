Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Pkw fährt in Hauswand - 20-Jähriger leicht verletzt - Hoher Sachschaden #polsiwi

Bad Laasphe- Laaspherhütte (ots)

Am Dienstagnachmittag (07.10.2025) ist es zu einem Verkehrsunfall in Laaspherhütte gekommen, bei dem ein 20-Jähriger leicht verletzt wurde und hoher Sachschaden entstand.

Ersten Erkenntnissen nach war ein 20-jähriger Suzuki-Fahrer gegen 15:55 Uhr auf der L718 von Laaspherhütte in Richtung Banfe unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 10 kam der junge Mann aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einer Straßenlaterne. Anschließend schlug er in einer Hauswand ein und beschädigte dabei ebenfalls ein Fallrohr und eine Mülltonne. Der 20-jährige verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Dieser beläuft sich ersten Schätzungen nach auf ca. 8000 Euro. Ein Abschlepper hat das Fahrzeug geborgen.

Hinweisen nach könnte ein Sekundenschlaf unfallursächlich gewesen sein. Daher stellten die Beamten den Führerschein des jungen Mannes sicher. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L718 voll gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat das Bad Berleburger Verkehrskommissariat übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell