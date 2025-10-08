PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Pkw fährt in Hauswand - 20-Jähriger leicht verletzt - Hoher Sachschaden #polsiwi

Bad Laasphe- Laaspherhütte (ots)

Am Dienstagnachmittag (07.10.2025) ist es zu einem Verkehrsunfall in Laaspherhütte gekommen, bei dem ein 20-Jähriger leicht verletzt wurde und hoher Sachschaden entstand.

Ersten Erkenntnissen nach war ein 20-jähriger Suzuki-Fahrer gegen 15:55 Uhr auf der L718 von Laaspherhütte in Richtung Banfe unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 10 kam der junge Mann aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einer Straßenlaterne. Anschließend schlug er in einer Hauswand ein und beschädigte dabei ebenfalls ein Fallrohr und eine Mülltonne. Der 20-jährige verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Dieser beläuft sich ersten Schätzungen nach auf ca. 8000 Euro. Ein Abschlepper hat das Fahrzeug geborgen.

Hinweisen nach könnte ein Sekundenschlaf unfallursächlich gewesen sein. Daher stellten die Beamten den Führerschein des jungen Mannes sicher. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L718 voll gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat das Bad Berleburger Verkehrskommissariat übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 13:04

    POL-SI: Update zu tödlichem Verkehrsunfall in Niederndorf - #polsiwi

    Freudenberg (OT Niederndorf) (ots) - Am Dienstagvormittag (07.10.2025) berichtete die Polizei über einen Verkehrsunfall in Freudenberg-Niederndorf, bei dem ein Mann ums Leben kam. Nun kann die Polizei weitere Informationen veröffentlichen. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 58-Jährigen. Der Unfallhergang stellt sich nach aktuellem Stand wie folgt dar: ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 11:36

    POL-SI: Verfolgungsfahrt endete mit leerem Tank -#polsiwi

    Siegen (ots) - Am gestrigen späten Montagabend (06. Oktober) ist es im Rahmen einer Verkehrskontrolle zu einer Verfolgungsfahrt zwischen der Polizei und einem 19-jährigen Autofahrer gekommen. Letztlich endete die Flucht nach über 15 Kilometern aufgrund eines leeren Tanks. Gegen 23:12 Uhr fiel einer Polizeistreife ein blauer Ford Fiesta in der Straße "Auf den Hütten" in Weidenau auf. Kurz vorher erhielt die Polizei ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 10:32

    POL-SI: LKW-Fahrer bei Verkehrsunfall getötet - #polsiwi

    Freudenberg (OT Niederndorf) (ots) - In Freudenberg-Niederndorf ist am Dienstagmorgen (07.10.2025) ein LKW-Fahrer bei einem Verkehrsunfall getötet worden. Nach ersten Erkenntnissen übersah ein 74-Jähriger den Mann gegen 7 Uhr beim Rückwärtsfahren auf einem öffentlichen Betriebsgelände an der Industriestraße. Er wurde zwischen zwei LKW eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Ein Unfallaufnahmeteam aus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren