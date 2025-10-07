PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: LKW-Fahrer bei Verkehrsunfall getötet - #polsiwi

Freudenberg (OT Niederndorf) (ots)

In Freudenberg-Niederndorf ist am Dienstagmorgen (07.10.2025) ein LKW-Fahrer bei einem Verkehrsunfall getötet worden.

Nach ersten Erkenntnissen übersah ein 74-Jähriger den Mann gegen 7 Uhr beim Rückwärtsfahren auf einem öffentlichen Betriebsgelände an der Industriestraße. Er wurde zwischen zwei LKW eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle.

Ein Unfallaufnahmeteam aus dem Oberbergischen Kreis hat die Ermittlungen vor Ort unterstützt. Die weitere Bearbeitung des Unfalls erfolgt durch das Verkehrskommissariat in Siegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

