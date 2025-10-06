PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 46-Jährigen bei Einbruchversuch erwischt -#polsiwi

Siegen (ots)

Am Sonntagmorgen (05. Oktober) ist bei der Polizei ein Einbruchmeldealarm eingegangen. Kurz darauf klickten bei einem 46-Jährigen die Handschellen.

Gegen 11 Uhr erhielt die Leitstelle der Polizei Kenntnis über einen Einbruchalarm in einer Firma in der Straße Am Alten Stadtplatz. Bereits drei Minuten später traf der erste Streifenwagen vor Ort ein. Bei der Überprüfung des Objekts stellten die Einsatzkräfte eine beschädigte Zugangstür fest. Im angrenzenden Raum konnte ein polizeibekannter 46-Jähriger angetroffen werden. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen mit zur Polizeiwache. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

