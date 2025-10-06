Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unfall in Geisweid: Polizei stellt zwei Fahrzeuge sicher - #polsiwi

Siegen (OT Geisweid) (ots)

Nach einem Unfall in Siegen-Geisweid hat die Polizei am Donnerstagabend (02.10.2025) die beiden beteiligten Fahrzeuge sichergestellt.

Gegen kurz nach 21 Uhr waren zwei 18-Jährige mit ihren Fahrzeugen auf der Geisweider Straße in Richtung Weidenau unterwegs. Sie fuhren Zeugen zufolge mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und überholten eine 26-Jährige im Bereich der Kreuzung Geisweider Straße/Bahnstraße über die Umweltspur.

In der Folge wechselten beide Fahrer mehrfach die Fahrstreifen. Der Fahrer eines Mercedes verlor in der Folge die Kontrolle über seinen PKW und prallte auf Höhe eines Supermarktes in ein geparktes Fahrzeug, welches gegen ein Verkehrsschild geschoben wurde.

Der zweite Beteiligte fuhr zunächst weiter, stellte sein Auto auf einem Parkplatz ab und kam zu Fuß zur Unfallstelle.

Ein 17-jähriger Beifahrer im Mercedes wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er kam ins Krankenhaus.

Die Polizeibeamten stellten die Führerscheine der Fahrer sowie die PKW sicher.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats hinsichtlich eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens laufen.

