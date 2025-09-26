Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Grundschule - Geringe Beute

Ruppichteroth (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Donnerstag (25. September) in eine Grundschule am Pastoratsweg in Ruppichteroth-Winterscheid ein. Sie stahlen einen kleinen Bargeldbetrag aus der Portokasse.

Der Hausmeister entdeckte den Einbruch am Donnerstagmorgen und informierte die Polizei. Die Täter drangen zwischen 18.00 Uhr und 06.30 Uhr in das Schulgebäude ein und beschädigten mehrere Innentüren. Sie durchsuchten Räume wie Lehrerzimmer und Sekretariat nach Wertgegenständen. Bisher ist nur der Diebstahl des kleinen Bargeldbetrages bekannt.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02241 541-3421 zu melden. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell