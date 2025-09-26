PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Grundschule - Geringe Beute

Ruppichteroth (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Donnerstag (25. September) in eine Grundschule am Pastoratsweg in Ruppichteroth-Winterscheid ein. Sie stahlen einen kleinen Bargeldbetrag aus der Portokasse.

Der Hausmeister entdeckte den Einbruch am Donnerstagmorgen und informierte die Polizei. Die Täter drangen zwischen 18.00 Uhr und 06.30 Uhr in das Schulgebäude ein und beschädigten mehrere Innentüren. Sie durchsuchten Räume wie Lehrerzimmer und Sekretariat nach Wertgegenständen. Bisher ist nur der Diebstahl des kleinen Bargeldbetrages bekannt.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02241 541-3421 zu melden. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 08:43

    POL-SU: Schlägerei vor Kiosk - 42-Jähriger übernachtet im Polizeigewahrsam

    Siegburg (ots) - In der Nacht zu Freitag (26. September) gerieten vor einem Kiosk am Europaplatz in Siegburg zwei Männer in eine Schlägerei. Die Polizei traf ein und fand einen 55-jährigen Mann aus Siegburg verletzt auf dem Boden. Sein 42-jähriger Kontrahent befand sich noch am Tatort. Beide Männer waren offenbar angetrunken. Der Grund für den Streit ist bisher ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 12:15

    POL-SU: Mann flüchtet nach versuchtem Diebstahl aus Pkw - Polizei bittet um Hinweise

    Siegburg (ots) - Am Mittwochabend (24. September) kam es in der Wilhelmstraße in Siegburg zu einem versuchten Diebstahl aus einem Pkw. Gegen 21:30 Uhr bemerkte eine Zeugin von ihrer Wohnung aus einen unbekannten Mann, der sich auf dem Beifahrersitz im Auto ihres Vaters befand. Um den Täter zu vertreiben, warf die Zeugin einen Teppich in Richtung des Fahrzeugs und ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 12:07

    POL-SU: Fahrraddieb flüchtet - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Troisdorf (ots) - Am Mittwochnachmittag (24. September) kam es in der Troisdorfer Innenstadt zu einem Fahrraddiebstahl. Gegen 16:10 Uhr stellte ein 69-jähriger Mann sein blaues Mountainbike der Marke Raymon im Bereich der Straße Am Bürgerhaus an einem Fahrradständer ab und sicherte es mit einem Schloss. Nachdem er sich kurz in der Innenstadt aufgehalten hatte, nahm er zufällig wahr, wie ein unbekannter Mann mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren