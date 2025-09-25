PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahrraddieb flüchtet - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Troisdorf (ots)

Am Mittwochnachmittag (24. September) kam es in der Troisdorfer Innenstadt zu einem Fahrraddiebstahl.

Gegen 16:10 Uhr stellte ein 69-jähriger Mann sein blaues Mountainbike der Marke Raymon im Bereich der Straße Am Bürgerhaus an einem Fahrradständer ab und sicherte es mit einem Schloss.

Nachdem er sich kurz in der Innenstadt aufgehalten hatte, nahm er zufällig wahr, wie ein unbekannter Mann mit seinem Fahrrad wegfuhr. Der Geschädigte nahm die Verfolgung auf, verlor den Tatverdächtigen jedoch nach kurzer Zeit aus den Augen.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

   -	männlich -	etwa 40 bis 50 Jahre alt -	schlanke Statur

Das entwendete Mountainbike hat einen Wert von über 2.000 Euro. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen oder zum Verbleib des Fahrrads machen können, sich unter der Rufnummer 02241 541-3221 zu melden. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

