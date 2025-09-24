PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SU: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad - Zwei Personen leicht verletzt

Lohmar (ots)

Am Dienstagabend (23. September) gegen 22:45 Uhr kam es im Einmündungsbereich der Bundesstraße 484 (B 484) / Broicher Straße in Lohmar zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Verkehrsteilnehmer leicht verletzt wurden.

Ein 23-jähriger Lohmarer befuhr mit seinem Motorrad die B 484 in Fahrtrichtung Overath. Zur selben Zeit wollte eine 65-jährige Frau aus Neunkirchen-Seelscheid mit ihrem Pkw Seat von der Broicher Straße nach links auf die B 484 in Richtung Lohmar abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Zweiradfahrer.

Der 23-Jährige stürzte nicht, zog sich jedoch eine leichte Verletzung am Bein zu. Auch die Autofahrerin wurde leicht verletzt. Beide lehnten eine Behandlung durch die Besatzung eines Rettungswagens ab und wollten sich selbstständig in ärztliche Betreuung begeben. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Das Verkehrskommissariat der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Gegen die 65-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

