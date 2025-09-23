Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Dieb gestellt und festgenommen

Troisdorf (ots)

Am Montagabend (22. September) kam es in einem Waldgebiet an der Mendener Straße in Troisdorf zu einem Diebstahl zum Nachteil einer 31-jährigen Troisdorferin.

Gegen 19:30 Uhr hielt sich die Frau gemeinsam mit ihrem Freund an der Sieg auf und hatte ihre Handtasche neben sich auf den Boden gestellt. Ein zunächst unbekannter Mann näherte sich dem Paar, verwickelte es in ein Gespräch und entfernte sich anschließend mit seinem Fahrrad in Richtung Siegstraße/Am Bauhof in Sankt Augustin. Kurz darauf bemerkte die Geschädigte, dass ihre Handtasche verschwunden war.

Das Paar nahm die Verfolgung zu Fuß auf und alarmierte die Polizei. Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen, einen 39-jährigen Mann, wenig später vor einem Lebensmittelgeschäft an der Siegstraße antreffen.

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten die Handtasche der Geschädigten, ihr Portemonnaie sowie ihr Mobiltelefon. Außerdem stellte die Polizei ein weiteres Mobiltelefon, ein Klappmesser, einen Bolzenschneider, einen Schraubenschlüssel sowie Substanzen sicher, bei denen es sich mutmaßlich um Betäubungsmittel handelt. Die entwendeten Gegenstände wurden der Geschädigten zurückgegeben.

Der 39-Jährige, der bereits wegen Eigentumsdelikten polizeibekannt ist, wurde vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen musste er mangels Haftgründen wieder entlassen werden. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell