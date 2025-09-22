Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fußgänger bei Verkehrsunfall in Hennef schwer verletzt

Hennef (ots)

Am Freitagvormittag (19. September) kam es auf der Bonner Straße in Hennef zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 61-jähriger Fußgänger verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Mann gegen 10:30 Uhr in Höhe der Einmündung Clara-Schumann-Straße die Bonner Straße über den dortigen Fußgängerüberweg überqueren. Zeitgleich befuhr eine 51-jährige Autofahrerin mit ihrem Renault die Bonner Straße in Fahrtrichtung Theodor-Heuss-Allee.

Auf dem Fußgängerüberweg kam es zum Zusammenstoß. Der Fußgänger wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Nach Angaben der Fahrerin hatte sie den Mann übersehen. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung konnte sie den Unfall nicht mehr verhindern.

Der 61-Jährige wurde vor Ort notärztlich behandelt und anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand kein Sachschaden.

Gegen die Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. (Re)

