Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus

Sankt Augustin (ots)

In Sankt Augustin-Mülldorf wurde am vergangenen Wochenende in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Zwischen Samstag (20. September), 18:00 Uhr und Sonntag (21. September), 11:30 Uhr nutzten ein oder mehrere Tatverdächtige die Abwesenheit der Bewohner, um in ein Haus an der Bonner Straße einzubrechen. Dazu wurde augenscheinlich eine Jalousie an der Terrasse auf der Hausrückseite hochgeschoben und eine dahinter befindliche Scheibe zerstört. Über die entstandene Öffnung gelangten der oder die Unbekannten in das Gebäudeinnere. Hier durchsuchten sie alle Räume einbruchstypisch: Schränke und Schubladen wurden geöffnet und der Inhalt teilweise herausgeholt. Anschließend verließen der oder die Einbrecher das freistehende Haus in unbekannte Richtung. Ein Angehöriger entdeckte am Sonntagvormittag den Einbruch und verständigte umgehend die Polizei. Vermutlich wurde Bargeld entwendet. Ob darüber hinaus noch etwas fehlt, konnte zunächst nicht gesagt werden. Wer im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte unter 02241 541-3321 bei der Polizei. Mit Beginn der dunklen Jahreszeit ist wieder mit vermehrten Einbrüchen in Wohnhäuser zu rechnen. Die Polizei rät daher zur Prävention, indem man auch in der Nachbarschaft aufmerksam ist und sein eigenes Zuhause einbruchsicher macht. Kostenlose Beratungen zu dem Thema bieten Spezialisten der Kriminalpolizei. Weitere Informationen und Termine erhalten Sie unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. (Uhl) #RiegelVor

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell