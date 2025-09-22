PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus

Sankt Augustin (ots)

In Sankt Augustin-Mülldorf wurde am vergangenen Wochenende in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Zwischen Samstag (20. September), 18:00 Uhr und Sonntag (21. September), 11:30 Uhr nutzten ein oder mehrere Tatverdächtige die Abwesenheit der Bewohner, um in ein Haus an der Bonner Straße einzubrechen. Dazu wurde augenscheinlich eine Jalousie an der Terrasse auf der Hausrückseite hochgeschoben und eine dahinter befindliche Scheibe zerstört. Über die entstandene Öffnung gelangten der oder die Unbekannten in das Gebäudeinnere. Hier durchsuchten sie alle Räume einbruchstypisch: Schränke und Schubladen wurden geöffnet und der Inhalt teilweise herausgeholt. Anschließend verließen der oder die Einbrecher das freistehende Haus in unbekannte Richtung. Ein Angehöriger entdeckte am Sonntagvormittag den Einbruch und verständigte umgehend die Polizei. Vermutlich wurde Bargeld entwendet. Ob darüber hinaus noch etwas fehlt, konnte zunächst nicht gesagt werden. Wer im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte unter 02241 541-3321 bei der Polizei. Mit Beginn der dunklen Jahreszeit ist wieder mit vermehrten Einbrüchen in Wohnhäuser zu rechnen. Die Polizei rät daher zur Prävention, indem man auch in der Nachbarschaft aufmerksam ist und sein eigenes Zuhause einbruchsicher macht. Kostenlose Beratungen zu dem Thema bieten Spezialisten der Kriminalpolizei. Weitere Informationen und Termine erhalten Sie unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. (Uhl) #RiegelVor

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 11:58

    POL-SU: Seniorin betrogen / 50.000 Euro weg

    Eitorf (ots) - Eine Frau aus Eitorf wurde am Donnerstag (18. September) Opfer von Betrügern, die 50.000 Euro erbeuteten. Die Geschädigte schilderte der Polizei folgenden Sachverhalt: Gegen 14:15 Uhr habe das Telefon der Seniorin geklingelt. Die Anruferin habe sich als die Enkelin ausgegeben und gesagt, dass sie einen schlimmen Verkehrsunfall gehabt habe, bei dem sie auch verletzt worden sei. Bei der ärztlichen ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 11:54

    POL-SU: Automaten gesprengt / Täter flüchten im Auto

    Niederkassel (ots) - In der Nacht auf Freitag (19. September) versuchten Unbekannte einen Zigarettenautomaten in Niederkassel-Rheidt aufzusprengen. Gegen 01:25 Uhr hörten zwei Anwohner der Straße Im Auel unabhängig voneinander einen lauten Knall und sahen auf die Straße hinaus. Einer der Zeugen konnte beobachten, wie ein schwarzer SUV sich mit hoher Geschwindigkeit aus der Straße in Richtung der sogenannten ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 11:26

    POL-SU: Diebstahlsserie in Ruppichteroth und Eitorf

    Ruppicheroth/Eitorf (ots) - In der Nacht von Mittwoch (17. September) auf Donnerstag (18. September) verübten Diebe mehrere Einbrüche in Ruppichteroth-Kammerich, Wingenbach und Eitorf-Bohlscheid. Die Täter agierten vermutlich zwischen 2:00 Uhr und 4:00 Uhr. In der Dorfstraße in Kammerich brachen die Diebe in eine Gaststätte ein. Sie öffneten die Eingangstür gewaltsam und durchsuchten den Schankraum. Dabei stahlen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren