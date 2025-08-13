Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: FEUER_3 - Rauchentwicklung aus Fenster

Werne (ots)

12.08.2025 > 20:13 Uhr - 21:15 Uhr

Am Dienstagabend wurde der Löschzug Mitte um 20:13 Uhr mit dem Alarmstichwort "FEUER_3 - Rauchentwicklung aus Fenster" in die Steinstraße in Werne - Mitte alarmiert.

Bei Eintreffen war bereits eine starke Verrauchung im Innenstadtbereich wahrzunehmen. Umgehend wurde ein Löschangriff aufgebaut und ein Trupp ist unter Atemschutz in das Gebäude vorgegangen. Kurz zuvor konnte ein Bewohner die betroffene Wohnung noch rechtzeitig verlassen. In der Wohnung war Essen auf dem Herd angebrannt und das Feuer hatte auf die Dunstabzugshaube übergegriffen. Das Feuer wurde mittels Kleinlöschgerät abgelöscht und der heiße Topf sowie die Dunstabzugshaube aus der Wohnung gebracht, um eine weitere Gefahr auszuschließen. Es wurde ein Hochleistungslüfter vorgenommen, um die verqualmte Wohnung wieder rauchfrei zu bekommen. Die gesamte Küche wurde abschließend mit der Wärmebildkamera kontrolliert, um eine weitere Brandgefahr auszuschließen.

Im Einsatz waren 36 Einsatzkräfte mit sieben Fahrzeugen [1-ELW1-1, 1-HLF20-1, 1-DLK23-1, 1-TLF3000-1, 1-GW-L-1, 1-LF20KatS-1, 1-RW1-1], der Rettungsdienst und die Polizei. Einsatzende konnte der Kreisleitstelle Unna gegen 21:15 Uhr gemeldet werden.

