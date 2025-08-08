Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Gemeldeter LKW-Brand auf der Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen

Werne (ots)

07.08.2025 > 16:02 Uhr - 17:00 Uhr

Am Donnerstagnachmittag wurden um 16:02 Uhr die Leitung der Feuerwehr und der Löschzug Mitte mit dem Alarmstichwort "FEUER_2 - Bremsen sollen gebrannt haben // v. a. LKW Brand" auf den Parkplatz "Hasenkämpe" auf die Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen alarmiert.

Bei Eintreffen stellte sich heraus, dass es zu heiß gelaufenen Bremsen und einen Reifenplatzer an einem LKW gekommen ist. Der LKW stand nicht in Brand. Aufgrund der hohen Temperatur, welche mit der Wärmebildkamera gemessen wurde, wurde die Bremse und die Felge mit dem Schnellangriff des Tanklöschfahrzeugs gekühlt.

Im Einsatz waren 19 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen [0-KdoW-1, 1-ELW1-1, 1-TLF3000-1, 1-HLF20-1], der Rettungsdienst und die Autobahnpolizei. Einsatzende konnte der Kreisleitstelle Unna gegen 17:00 Uhr gemeldet werden.

