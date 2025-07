Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Räumungsübung an der Uhlandgrundschule: Freiwillige Feuerwehr Werne trainiert den Ernstfall mit rund 470 Schülern

Werne

Bereits zum zweiten Mal in den vergangenen 7 Tagen heulten die Alarmsirenen an einer Werner Grundschule - diesmal an der Uhlandgrundschule. Unter der Beteiligung der Freiwilligen Feuerwehr Werne wurde am Dienstagvormittag eine umfassende Räumungsübung durchgeführt. Das Ziel war es, im Ernstfall schnell und sicher zu handeln - zum Schutz der rund 470 Schülerinnen und Schüler der größten Grundschule im Kreis Unna. Punkt 10:30 Uhr setzte die Schulleiterin Silke Hellwig den Alarm in Gang. Innerhalb weniger Minuten verließen sämtliche Schüler, Lehrkräfte sowie das OGS- und Sekretariatspersonal diszipliniert das Gebäude und begaben sich auf direktem Weg zu ihren Sammelplätzen. Über verschiedene Ausgänge wurde das Schulgebäude zügig geräumt. Die Lehrkräfte überprüften im Anschluss die Vollzähligkeit ihrer Klassen und meldeten diese an die Schulleitung sowie den Brandschutzbeauftragten weiter - ein wichtiges Prozedere, um sicherzustellen, dass sich keine Personen mehr im Gebäude befinden. Kurz nach der Alarmierung traf die Freiwillige Feuerwehr Werne mit einem kompletten Löschzug, bestehend aus einem Einsatzführungsfahrzeug ELW einem Löschfahrzeug und einer Drehleiter auf dem Schulhof ein - mit Blaulicht und Martinshorn natürlich. Das Übungsszenario war, dass eine Lehrerin und zwei Schülerinnen im ersten Obergeschoss eingeschlossen waren. Da der Fluchtweg durch ein imaginäres Feuer blockiert war, mussten diese mit der Drehleiter gerettet werden. Während ein Trupp unter Atemschutz zur Kontrolle der betroffenen Räume vorrückte, wurde parallel die Drehleiter zur Menschenrettung in Stellung gebracht. Wenige Minuten später konnten die drei "Vermissten" sicher über die Drehleiter gerettet werden. Zum Abschluss der Übung sorgte ein besonderes Highlight bei den Schülerinnen und Schülern für Begeisterung: Bei hochsommerlichen Temperaturen ließ es sich die Schulleitung nicht nehmen, mit dem Hohlstrahlrohr für eine kleine Erfrischung zu sorgen. Die Übung wurde gegen 11:15 Uhr erfolgreich beendet. Alle Beteiligten - Schulleitung, Lehrkräfte und Feuerwehr - zeigten sich zufrieden mit dem reibungslosen Ablauf. Zweimal im Jahr eine Pflichtübung: Regelmäßige Alarm- und Räumungsübungen sind nicht nur Pflicht, sondern auch ein wertvoller Beitrag zur Sicherheit an Schulen. Sie geben Schülerinnen, Schülern und dem Lehrpersonal die nötige Routine und Sicherheit, um im Ernstfall ruhig und zielgerichtet handeln zu können. Engagieren Sie sich! Wer sich durch diese Aktion oder Gespräche mit den eigenen Kindern angesprochen fühlt, selbst aktiv zu werden, ist bei der Freiwilligen Feuerwehr Werne herzlich willkommen. "Ein sinnvolles Ehrenamt mit Verantwortung und Zusammenhalt wartet auf Sie", so der Appell der Wehr. Interessierte können sich unverbindlich über die Facebook-Seite der Feuerwehr Werne oder direkt bei der örtlichen Löschgruppe bzw. Löschzug informieren. Weitere Kontaktmöglichkeiten finden sich auf der offiziellen Website: www.feuerwehr-werne.de.

