FW-WRN: Verkehrsunfall auf der Nordlippestraße

Werne (ots)

01.07.2025 > 07:49 Uhr - 09:55 Uhr

Am Dienstagmorgen wurden der Löschzug Mitte und die Löschgruppe Holthausen mit dem Alarmstichwort "TH_1 - Verkehrsunfall // zwei PKW // keine eingeklemmten Personen" in die Nordlippestraße in Werne - Mitte alarmiert.

Die beteiligten Verkehrsteilnehmer konnten sich eigenständig aus den Fahrzeugen befreien und wurden bei Eintreffen der Feuerwehr bereits durch den Rettungsdienst versorgt. Die Einsatzstelle wurde gegen den fließenden Verkehr abgesichert und der doppelte Brandschutz wurde sichergestellt. Die Einsatzstelle erstreckte sich auf ca. 150 Meter, weshalb sich bei beiden PKW gesondert um die Maßnahmen gekümmert werden musste. Es wurden auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen und die Fahrzeugbatterien wurden zur Sicherstellung des Brandschutzes abgeklemmt.

Im Einsatz waren 23 Einsatzkräfte mit fünf Fahrzeugen [1-ELW1-1, 1-HLF20-1, 1-RW1-1, 1-GW-L-1, 4-LF10-1], der Rettungsdienst und die Polizei. Einsatzende konnte der Kreisleitstelle gegen 09:55 Uhr gemeldet werden.

