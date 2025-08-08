PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Werne mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Brennender Seefrachtcontainer im Gewerbegebiet Baaken

FW-WRN: Brennender Seefrachtcontainer im Gewerbegebiet Baaken
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Werne (ots)

08.08.2025 > 05:28 Uhr - 06:40 Uhr

Am Freitagmorgen wurde der Löschzug Mitte um 05:28 Uhr mit dem Alarmstichwort "FEUER_1 - brennt Seefrachtcontainer // bereits teilweise ausgebrannt" in die Straße Baaken in Werne Mitte alarmiert.

Bei Eintreffen bestätigte sich die gemeldete Lage. Der Inhalt eines Seefrachtcontainer brannte noch, allerdings stand der Container nicht mehr in Vollbrand. Durch eine bisher unbekannte Ursache muss der Seefrachtcontainer bereits in der Nacht unentdeckt gebrannt haben. Ein Trupp ging unter Atemschutz zur Brandbekämpfung mit Schaummittel vor. Ein weiterer Trupp hat den Container von außen gekühlt, da dieser durch den Brand eine hohe Temperatur entwickelt hat. Abschließend wurde der Inhalt mit der Wärmebildkamera kontrolliert.

Im Einsatz waren 10 Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen [1-HLF20-1, 1-TLF3000-1] und die Polizei. Einsatzende konnte der Kreisleitstelle Unna gegen 06:40 Uhr gemeldet werden.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Werne
Pressesprecher
Robin Nolting (Brandmeister)
Telefon: 0163 8522327
E-Mail: robin.nolting@feuerwehr-werne.de
http://www.feuerwehr-werne.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Werne mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Werne
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Werne
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren