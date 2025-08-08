Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Brennender Seefrachtcontainer im Gewerbegebiet Baaken

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Werne (ots)

08.08.2025 > 05:28 Uhr - 06:40 Uhr

Am Freitagmorgen wurde der Löschzug Mitte um 05:28 Uhr mit dem Alarmstichwort "FEUER_1 - brennt Seefrachtcontainer // bereits teilweise ausgebrannt" in die Straße Baaken in Werne Mitte alarmiert.

Bei Eintreffen bestätigte sich die gemeldete Lage. Der Inhalt eines Seefrachtcontainer brannte noch, allerdings stand der Container nicht mehr in Vollbrand. Durch eine bisher unbekannte Ursache muss der Seefrachtcontainer bereits in der Nacht unentdeckt gebrannt haben. Ein Trupp ging unter Atemschutz zur Brandbekämpfung mit Schaummittel vor. Ein weiterer Trupp hat den Container von außen gekühlt, da dieser durch den Brand eine hohe Temperatur entwickelt hat. Abschließend wurde der Inhalt mit der Wärmebildkamera kontrolliert.

Im Einsatz waren 10 Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen [1-HLF20-1, 1-TLF3000-1] und die Polizei. Einsatzende konnte der Kreisleitstelle Unna gegen 06:40 Uhr gemeldet werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell