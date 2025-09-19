Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Automaten gesprengt

Täter flüchten im Auto

Niederkassel (ots)

In der Nacht auf Freitag (19. September) versuchten Unbekannte einen Zigarettenautomaten in Niederkassel-Rheidt aufzusprengen. Gegen 01:25 Uhr hörten zwei Anwohner der Straße Im Auel unabhängig voneinander einen lauten Knall und sahen auf die Straße hinaus. Einer der Zeugen konnte beobachten, wie ein schwarzer SUV sich mit hoher Geschwindigkeit aus der Straße in Richtung der sogenannten Nato-Rampe entfernte. Als die beiden Männer einen Zigarettenautomaten an der Straße in Augenschein nahmen, konnten sie sehen, dass aus diesem Rauch aufstieg und er deformiert war. Offenbar hatten ein oder mehrere Täter versucht, den Automaten mittels Sprengstoffes zu öffnen, um an den Inhalt zu gelangen. Das laute Geräusch, dass die Zeugen hörten stammte vermutlich von der Detonation. Es wird vermutet, dass der oder die Täter nach misslungener Tat mit einem schwarzen Pkw flüchteten. Zu dem Fahrzeug liegen keine weiteren Angaben vor. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls und des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion aufgenommen. Wer zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise zu dem Fahrzeug, zu Insassen oder der Automatensprengung machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3221. (Uhl)

