Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss - 29-Jähriger vorläufig festgenommen

Troisdorf (ots)

Am Mittwochabend (17. September), gegen 23:50 Uhr, wurde die Einsatzleitstelle der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis über eine Verkehrsunfallflucht auf der Kaiserstraße in Siegburg informiert. Ein Anwohner hatte einen lauten Knall gehört und beobachtet, wie ein dunkler BMW beim Rückwärtsrangieren gegen eine Hauswand stieß. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Zeuge folgte dem flüchtigen Fahrzeug mit seinem eigenen Pkw und sah den BMW in der Gartenstraße, wo der Fahrer ausstieg und den Unfallschaden an seinem Wagen begutachtete. Kurz darauf trafen die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei ein.

Der BMW wies frische Unfallspuren auf. Im Fahrzeug befand sich ein 29-jähriger Mann, der angab, das Fahrzeug nicht gefahren zu haben. Da Hinweise auf Alkoholkonsum vorlagen, führten die Beamten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von rund 1,7 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Der 29-Jährige, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde vorläufig festgenommen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der BMW sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er mangels Haftgründen wieder entlassen.

Der Mann muss sich nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten. (Re)

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
