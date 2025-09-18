Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mehrere Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Troisdorf / Eitorf / Windeck (ots)

In der Nacht von Dienstag (16. September) auf Mittwoch (17. September) kam es in mehreren Orten im Rhein-Sieg-Kreis zu Aufbrüchen von Handwerkerfahrzeugen. Unbekannte Täter gingen dabei nach einem ähnlichen Muster vor: Sie bohrten Löcher in die Türen der Transporter, um so den Schließmechanismus zu überwinden und entwendeten anschließend Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro.

In Troisdorf-Spich versuchten die Täter zunächst, einen an der Maarstraße abgestellten VW-Transporter aufzubrechen. Trotz des Schadens an der Tür gelang es ihnen nicht, das Fahrzeug zu öffnen. An einem weiteren Transporter in derselben Straße waren sie erfolgreicher und entwendeten unter anderem einen Akkuschrauber und eine Silikonspritze.

Auch in Eitorf-Lindscheid, an der Kalkstraße, brachen die Täter einen Transporter auf und stahlen mehrere Bohrmaschinen, einen Akkuschrauber und einen Winkelschleifer. Der Schaden beläuft sich hier auf mehrere tausend Euro.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich in Windeck-Stromberg an der Eitorfer Straße. Nach dem gewaltsamen Öffnen eines Transporters wurden erneut mehrere Bohrmaschinen sowie weiteres Werkzeug entwendet.

Darüber hinaus wurden in Eitorf zwei weitere Fahrzeuge aufgebrochen, die an der Bogestraße sowie an der Straße "Im Laach" abgestellt waren. Auch hier gingen die Täter nach demselben Muster vor und entwendeten mehrere Bohrmaschinen im Wert von mehreren tausend Euro.

Ob die Taten miteinander in Zusammenhang stehen, ist derzeit Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Zusammenhang mit den Diebstählen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Troisdorf unter der Rufnummer 02241 541-3221 oder bei der Polizei in Eitorf unter 02241 541-3421 zu melden.

Präventionshinweise der Polizei:

Lassen Sie, wenn möglich, kein hochwertiges Werkzeug oder Geräte in abgestellten Fahrzeugen zurück. Parken Sie Transporter auf gesicherten Plätzen oder zumindest an gut beleuchteten Straßen. Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die möglicherweise Ausspähungen durchführen. Schließen Sie Türen und Fenster immer ab und nutzen Sie zusätzliche Sicherheitstechnik wie Alarmanlagen oder GPS-Ortungssysteme. Notieren Sie die Individualnummern Ihrer Werkzeuge, um diese im Falle eines Diebstahls besser identifizieren zu können. Kennzeichnen Sie ihr Werkzeug durch Gravur oder Ätzung. Selbst eine farbliche Markierung erschwert den Weiterverkauf der Beute. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell