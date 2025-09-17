Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mehrere Brände in der Siegburger Innenstadt - Polizei bittet um Hinweise

Siegburg (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (17. September) kam es zwischen 02:00 und 03:00 Uhr in der Siegburger Innenstadt zu insgesamt fünf Bränden.

In der Ringstraße wurden zwei Mülltonnen in Brand gesetzt, in der Kaiserstraße brannte eine weitere Mülltonne. In der Weierstraße geriet eine Abdeckplane auf einer Baustelle in Flammen, in der Bambergstraße brannte abgestellter Sperrmüll. Im Verbindungsweg wurden zwei weitere Mülltonnen durch Feuer beschädigt.

Die Brände konnten durch eingesetzte Polizeikräfte sowie die hinzugezogene Feuerwehr schnell gelöscht und unter Kontrolle gebracht werden. Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe der Brandorte wird von einem Tatzusammenhang ausgegangen. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit Unterstützung durch Polizisten aus umliegenden Polizeibehörden führten bislang nicht zur Ergreifung eines Tatverdächtigen.

Die Brandermittler des Kriminalkommissariats 1 der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis haben die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Sachbeschädigung durch Feuer übernommen.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit den Bränden nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3121 entgegen. (Re)

