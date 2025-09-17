PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mehrere Brände in der Siegburger Innenstadt - Polizei bittet um Hinweise

Siegburg (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (17. September) kam es zwischen 02:00 und 03:00 Uhr in der Siegburger Innenstadt zu insgesamt fünf Bränden.

In der Ringstraße wurden zwei Mülltonnen in Brand gesetzt, in der Kaiserstraße brannte eine weitere Mülltonne. In der Weierstraße geriet eine Abdeckplane auf einer Baustelle in Flammen, in der Bambergstraße brannte abgestellter Sperrmüll. Im Verbindungsweg wurden zwei weitere Mülltonnen durch Feuer beschädigt.

Die Brände konnten durch eingesetzte Polizeikräfte sowie die hinzugezogene Feuerwehr schnell gelöscht und unter Kontrolle gebracht werden. Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe der Brandorte wird von einem Tatzusammenhang ausgegangen. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit Unterstützung durch Polizisten aus umliegenden Polizeibehörden führten bislang nicht zur Ergreifung eines Tatverdächtigen.

Die Brandermittler des Kriminalkommissariats 1 der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis haben die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Sachbeschädigung durch Feuer übernommen.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit den Bränden nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3121 entgegen. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 11:30

    POL-SU: Auf geparkten Pkw aufgefahren / Fahrerin ohne Führerschein

    Sankt Augustin (ots) - Am Dienstag (16. September) verursachte im Sankt Augustiner Ortsteil Hangelar eine 32 Jahre alte Frau ohne Führerschein einen Verkehrsunfall. Die Sankt Augustinerin war gegen 10:30 Uhr mit ihrem Pkw auf der Kölnstraße aus Richtung Bundesgrenzschutzstraße kommend in Richtung Bruno-Werntgen-Straße unterwegs. Zwischen der Florianstraße und der ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 11:29

    POL-SU: Diebstahl anstatt WC-Nutzung

    Troisdorf (ots) - Am Dienstagvormittag (16. September) suchte eine Frau aus Troisdorf-Bergheim die Polizeiwache in Troisdorf auf, um Anzeige wegen Diebstahls zu erstatten. Die Seniorin schilderte den Polizisten, dass sie sich am Sonntag (14. September) an ihrem Auto vor ihrem Einfamilienhaus in der Oberstraße aufgehalten habe. Dabei sei sie gegen 12:00 Uhr von zwei Unbekannten angesprochen worden. Die Frauen hätten ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 11:24

    POL-SU: Baumaschinen aus Fahrzeug gestohlen

    Niederkassel (ots) - Am Dienstag (16. September) meldete ein 30 Jahre alter Mann aus Bonn den Diebstahl von Baumaschinen aus einem Lkw. Das Fahrzeug war in Niederkassel-Rheidt zwischen Montag (15. September), 20:00 Uhr und Dienstagmorgen, 06:50 Uhr an der Mühlenstraße abgestellt gewesen. In diesem Tatzeitraum warfen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die hintere Seitenscheibe auf der Beifahrerseite ein und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren