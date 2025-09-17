Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Auf geparkten Pkw aufgefahren

Fahrerin ohne Führerschein

Sankt Augustin (ots)

Am Dienstag (16. September) verursachte im Sankt Augustiner Ortsteil Hangelar eine 32 Jahre alte Frau ohne Führerschein einen Verkehrsunfall. Die Sankt Augustinerin war gegen 10:30 Uhr mit ihrem Pkw auf der Kölnstraße aus Richtung Bundesgrenzschutzstraße kommend in Richtung Bruno-Werntgen-Straße unterwegs. Zwischen der Florianstraße und der Mölderstraße geriet die Golf-Fahrerin mit der Fahrzeugfront gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford. Durch den Aufprall wurde dieser gegen einen davorstehenden VW Passat geschoben. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Ihr Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf über 10.000 Euro geschätzt. Wie es zu dem Unfall kam, konnte die 32-Jährige den hinzugerufenen Polizisten vor Ort nicht erklären. Da sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, muss sie sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Auch ihren Ehemann erwartet als Halter des Golfs ein Strafverfahren, da der Verdacht besteht, dass er zugelassen hat, dass seine Frau ohne gültigen Führerschein sein Auto fährt. (Uhl)

