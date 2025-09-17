Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Diebstahl anstatt WC-Nutzung

Troisdorf (ots)

Am Dienstagvormittag (16. September) suchte eine Frau aus Troisdorf-Bergheim die Polizeiwache in Troisdorf auf, um Anzeige wegen Diebstahls zu erstatten. Die Seniorin schilderte den Polizisten, dass sie sich am Sonntag (14. September) an ihrem Auto vor ihrem Einfamilienhaus in der Oberstraße aufgehalten habe. Dabei sei sie gegen 12:00 Uhr von zwei Unbekannten angesprochen worden. Die Frauen hätten darum gebeten, die Toilette der Bergheimerin nutzen zu dürfen. Da die Fremden so nett gefragt hätten, hätte sie die Beiden in ihr Haus und dabei auch kurz unbeaufsichtigt gelassen. Erst am Folgetag habe die Seniorin dann bemerkt, dass ihr Portemonnaie mit Ausweis, EC-Karte und einem mittleren dreistelligen Eurobetrag gestohlen worden war. Die Geldbörse habe sich zuvor in einer Tasche, die in der Küche hing, befunden. Die Bestohlene beschreibt die Tatverdächtigen wie folgt: Beide sollen zwischen 20 und 25 Jahre alt und 165 bis 170 cm groß gewesen sein. Beide hatten nach Angabe der Bergheimerin ein osteuropäisches Erscheinungsbild und dunkle Haare. Eine der beiden mutmaßlichen Diebinnen soll eine gräuliche Hautfarbe gehabt haben. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und Angaben zu den Gesuchten machen können, sich unter 02241 541-3221 zu melden. Außerdem rät die Polizei, Fremden gegenüber misstrauisch zu sein und nach Möglichkeit niemanden ins Haus zu lassen. Unter Umständen kann es auch ratsam sein eine vertraute Person, wie einen Nachbarn, hinzuzuholen. (Uhl)

