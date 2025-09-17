Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Baumaschinen aus Fahrzeug gestohlen

Niederkassel (ots)

Am Dienstag (16. September) meldete ein 30 Jahre alter Mann aus Bonn den Diebstahl von Baumaschinen aus einem Lkw. Das Fahrzeug war in Niederkassel-Rheidt zwischen Montag (15. September), 20:00 Uhr und Dienstagmorgen, 06:50 Uhr an der Mühlenstraße abgestellt gewesen. In diesem Tatzeitraum warfen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die hintere Seitenscheibe auf der Beifahrerseite ein und gelangten so in das Innere des Mercedes-Sprinters. Von hier wurden eine Handkreissäge, ein Lasergerät sowie ein Stemmhammer gestohlen. Der Gesamtbeuteschaden wurde auf 2.500 Euro geschätzt. Hinweise zu Tatverdächtigen oder zum Verbleib des Diebesguts nimmt die Polizei unter 02241 541-3221 entgegen. Die Polizei rät, Fahrzeuge möglichst in verschlossenen Garagen oder an gut beleuchteten und stark frequentierten Örtlichkeiten abzustellen. Wertgegenstände, Papiere und Bargeld sollten nicht im Fahrzeug aufbewahrt werden. (Uhl)

