POL-SU: Tatverdächtiger nach räuberischer Erpressung in Siegburg gestellt

Siegburg (ots)

In der Nacht zu Samstag (20. September) kam es am Siegburger Bahnhof zu einer räuberischen Erpressung zum Nachteil von drei Heranwachsenden. Ein tatverdächtiger 17-Jähriger konnte im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen gestellt werden.

Gegen Mitternacht hielten sich drei Jugendliche im Alter von 15, 16 und 18 Jahren am Bahnhof auf, als sie von dem Tatverdächtigen angesprochen wurden. Unter Androhung von Gewalt drängte er die Gruppe in den Leinpfad. Dort zog er ein Messer sowie einen Schlagring aus seiner Tasche und bedrohte die Geschädigten unter anderem mit dem Tode. Der Täter erbeutete eine Schachtel Zigaretten und einen geringen Bargeldbetrag, bevor er zu Fuß in Richtung Bahnhof flüchtete. Verletzt wurde niemand.

Im Zuge der eingeleiteten Fahndung konnten Einsatzkräfte den 17-Jährigen am Siegburger Bahnhof antreffen. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten einen Schlagring, der sichergestellt wurde. Ein Messer oder das Diebesgut konnten nicht aufgefunden werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille.

Nach erkennungsdienstlicher Behandlung und Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde der polizeibekannte Minderjährige in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung, Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. (Re)

