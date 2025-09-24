Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrüche in Gastronomiebetriebe in Troisdorf - Polizei bittet um Hinweise

Troisdorf (ots)

In der Nacht von Montag (22. September) auf Dienstag (23. September) verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Restaurant an der Larstraße im Troisdorfer Ortsteil Sieglar. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schoben sie zunächst die Rollladen der Haupteingangstür hoch und gelangten anschließend, ohne sichtbare Beschädigungen zu hinterlassen, in die Räumlichkeiten. Aus der Kasse entwendeten sie einen dreistelligen Bargeldbetrag.

Zwischen Sonntag (21. September) und Dienstag (23. September) kam es zudem zu einem weiteren Einbruch in eine Gaststätte an der Straße "Rambusch" in Troisdorf-Altenrath. Die Täter brachen im Inneren einen Spielautomaten auf und entwendeten daraus mehrere hundert Euro Bargeld. Außerdem nahmen sie ein Sparkästchen mit bislang unbekanntem Inhalt an sich. Auch hier konnten an der Eingangstür keine Beschädigungen festgestellt werden. Wie die Täter in das Gebäude gelangten, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, wird derzeit geprüft.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Tatorte gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02241 541-3221 zu melden.

Hinweise der Polizei:

Zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie kostenlose Beratungen durch Spezialisten der Kriminalpolizei in Siegburg. Kontaktieren Sie für weitere Informationen oder Termine 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. #RiegelVor (Re)

