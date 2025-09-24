PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrüche in Gastronomiebetriebe in Troisdorf - Polizei bittet um Hinweise

Troisdorf (ots)

In der Nacht von Montag (22. September) auf Dienstag (23. September) verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Restaurant an der Larstraße im Troisdorfer Ortsteil Sieglar. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schoben sie zunächst die Rollladen der Haupteingangstür hoch und gelangten anschließend, ohne sichtbare Beschädigungen zu hinterlassen, in die Räumlichkeiten. Aus der Kasse entwendeten sie einen dreistelligen Bargeldbetrag.

Zwischen Sonntag (21. September) und Dienstag (23. September) kam es zudem zu einem weiteren Einbruch in eine Gaststätte an der Straße "Rambusch" in Troisdorf-Altenrath. Die Täter brachen im Inneren einen Spielautomaten auf und entwendeten daraus mehrere hundert Euro Bargeld. Außerdem nahmen sie ein Sparkästchen mit bislang unbekanntem Inhalt an sich. Auch hier konnten an der Eingangstür keine Beschädigungen festgestellt werden. Wie die Täter in das Gebäude gelangten, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, wird derzeit geprüft.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Tatorte gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02241 541-3221 zu melden.

Hinweise der Polizei:

Zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie kostenlose Beratungen durch Spezialisten der Kriminalpolizei in Siegburg. Kontaktieren Sie für weitere Informationen oder Termine 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. #RiegelVor (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 12:30

    POL-SU: Fehler beim Fahrstreifenwechsel - Autofahrer verletzt

    Hennef (ots) - Am Montagnachmittag (22. September) kam es in Höhe des Kreuzungsbereichs Frankfurter Straße / Stoßdorfer Straße in Hennef zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 42-jähriger Autofahrer verletzt wurde. Gegen 15:45 Uhr befuhr eine 56-jährige Henneferin mit ihrem Citroen die Frankfurter Straße in Richtung Hennef-Zentrum. In Höhe der Kreuzung wechselte ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 12:22

    POL-SU: Dieb gestellt und festgenommen

    Troisdorf (ots) - Am Montagabend (22. September) kam es in einem Waldgebiet an der Mendener Straße in Troisdorf zu einem Diebstahl zum Nachteil einer 31-jährigen Troisdorferin. Gegen 19:30 Uhr hielt sich die Frau gemeinsam mit ihrem Freund an der Sieg auf und hatte ihre Handtasche neben sich auf den Boden gestellt. Ein zunächst unbekannter Mann näherte sich dem Paar, verwickelte es in ein Gespräch und entfernte sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren