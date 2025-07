Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Transporter kollidiert mit Schubkarre

A63/Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht zu Mittwoch kam es bei Winnweiler auf der Bundesautobahn 63 zu einer Kollision zwischen einem Mercedes-Transporter und einer Schubkarre. Der 44-jährige Fahrer des Sprinters war gegen 1 Uhr in Richtung Mainz unterwegs, als er eine Schubkarre auf der Fahrbahn vor ihm entdeckte. Er konnte dem Gefährt nicht mehr ausweichen und stieß mit diesem zusammen. Wer den Karren verloren hat, ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-11899 bei der Autobahnpolizei zu melden. An dem Lieferwagen entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. |kfa

